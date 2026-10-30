Хакеры похитили с Binance $6,3 млрд — Channel NewsAsia

Хакеры похитили с криптовалютной биржи Binance цифровые активы на $6,3 млрд, что стало крупнейшим криптовалютным ограблением в мире. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

После кибератаки убытки биржи могут покрываться страховыми выплатами, собственным капиталом компании и резервными фондами, созданными для компенсации клиентам. Размер возмещения зависит от лимитов полиса, франшизы и исключений из покрытия. Если сумма убытков превышает страховой лимит, компания должна использовать собственные финансовые ресурсы или другие механизмы возмещения.

Резервный фонд Binance

В июле 2018 года Binance создала экстренный фонд Secure Asset Fund for Users, или SAFU, для защиты пользователей в исключительных обстоятельствах, в частности из-за нарушений безопасности или инцидентов на уровне платформы. По состоянию на 2026 год в фонде находились криптоактивы примерно на $1 млрд, полностью в биткоинах, следует из данных на сайте биржи.

Binance не предоставила Reuters оперативный комментарий относительно своего страхового покрытия. Источник отмечает, что страховщики могут отказать в выплате из-за колебаний стоимости активов, мошеннических действий страхователя или ненадлежащего управления приватными ключами.

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Какие риски покрывает страхование

Страхование цифровых активов предназначено для криптобирж, кастодианов и других компаний сектора. Оно может покрывать потерю активов из-за краж, кибератак, технологических сбоев, утраты приватных ключей, нарушений защиты кошельков, уязвимостей смарт-контрактов и проблем с хранением цифровых активов.

страхование от преступлений, включая кражи, социальную инженерию и мошенничество;

киберстрахование на случай нарушений безопасности, взломов и регуляторного реагирования;

страхование ошибок и упущений из-за сбоев программного обеспечения или неисправностей смарт-контрактов;

страхование ответственности руководителей и технологической ответственности поставщиков инфраструктуры.

Стандартные полисы страхования от преступлений и киберрисков часто не покрывают полную стоимость похищенной криптовалюты без отдельного покрытия цифровых активов. При рассмотрении заявлений страховщики оценивают способ взлома, скомпрометированные системы и соблюдение биржей процедур безопасности в отношении приватных ключей, доступа к кошелькам и подтверждения транзакций.

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