Hakerzy ukradli z Binance 6,3 mld dolarów — Channel NewsAsia

Hakerzy ukradli z giełdy kryptowalut Binance aktywa cyfrowe o wartości 6,3 mld dolarów, co stało się największym napadem na kryptowaluty na świecie. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Po cyberataku straty giełdy mogą zostać pokryte z wypłat ubezpieczeniowych, kapitału własnego spółki oraz funduszy rezerwowych utworzonych w celu rekompensaty dla klientów. Wysokość odszkodowania zależy od limitów polisy, udziału własnego i wyłączeń z ochrony. Jeśli wartość strat przekroczy limit ubezpieczenia, spółka musi wykorzystać własne zasoby finansowe lub inne mechanizmy rekompensaty.

Fundusz rezerwowy Binance

W lipcu 2018 roku Binance utworzyło awaryjny fundusz Secure Asset Fund for Users, czyli SAFU, aby chronić użytkowników w wyjątkowych okolicznościach, w tym w przypadku naruszeń bezpieczeństwa lub incydentów na poziomie platformy. Według stanu na 2026 rok fundusz posiadał aktywa kryptowalutowe o wartości około 1 mld dolarów, w całości w bitcoinach, wynika z danych na stronie giełdy.

Binance nie przekazało Reutersowi natychmiastowego komentarza na temat swojego zakresu ubezpieczenia. Źródło wskazuje, że ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty z powodu wahań wartości aktywów, oszukańczych działań ubezpieczającego lub niewłaściwego zarządzania kluczami prywatnymi.

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Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie

Ubezpieczenie aktywów cyfrowych jest przeznaczone dla giełd kryptowalut, depozytariuszy i innych spółek z sektora. Może obejmować utratę aktywów wskutek kradzieży, cyberataków, awarii technologicznych, utraty kluczy prywatnych, naruszeń zabezpieczeń portfeli, podatności inteligentnych kontraktów oraz problemów z przechowywaniem aktywów cyfrowych.

ubezpieczenie od przestępstw, w tym kradzieży, inżynierii społecznej i oszustw;

ubezpieczenie cybernetyczne na wypadek naruszeń bezpieczeństwa, włamań i reakcji regulacyjnej;

ubezpieczenie od błędów i zaniedbań w związku z awariami oprogramowania lub usterkami inteligentnych kontraktów;

ubezpieczenie odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz odpowiedzialności technologicznej dostawców infrastruktury.

Standardowe polisy ubezpieczenia od przestępstw i ryzyk cybernetycznych często nie pokrywają pełnej wartości skradzionej kryptowaluty bez odrębnej ochrony aktywów cyfrowych. Przy rozpatrywaniu roszczeń ubezpieczyciele oceniają sposób włamania, skompromitowane systemy oraz przestrzeganie przez giełdę procedur bezpieczeństwa dotyczących kluczy prywatnych, dostępu do portfeli i potwierdzania transakcji.

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