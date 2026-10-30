黑客从币安窃取63亿美元——Channel NewsAsia

黑客从加密货币交易所币安窃取了价值63亿美元的数字资产，成为全球规模最大的加密货币抢劫案。Channel NewsAsia援引路透社报道。

网络攻击发生后，交易所的损失可能由保险赔付、公司自有资本以及为补偿客户而设立的储备基金覆盖。赔偿金额取决于保单限额、免赔额和承保除外条款。如果损失金额超过保险限额，公司必须动用自身财务资源或其他赔偿机制。

币安储备基金

2018年7月，币安设立了紧急基金Secure Asset Fund for Users，即SAFU，用于在特殊情况下保护用户，包括因安全漏洞或平台层面事件造成的情况。根据交易所网站上的数据，截至2026年，该基金持有价值约10亿美元的加密资产，全部为比特币。

币安没有立即向路透社就其保险覆盖范围置评。消息人士指出，保险公司可能因资产价值波动、投保人的欺诈行为或对私钥管理不当而拒绝赔付。

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保险覆盖哪些风险

数字资产保险面向加密货币交易所、托管机构及该领域的其他公司。它可能覆盖因盗窃、网络攻击、技术故障、私钥丢失、钱包安全漏洞、智能合约漏洞以及数字资产保管问题导致的资产损失。

犯罪保险，包括盗窃、社会工程和欺诈；

网络保险，用于应对安全漏洞、黑客入侵和监管应对；

因软件故障或智能合约失灵导致的错误与遗漏保险；

管理人员责任保险以及基础设施供应商的技术责任保险。

如果没有单独的数字资产保险覆盖，标准的犯罪保险和网络风险保险保单通常不会覆盖被盗加密货币的全部价值。在审查索赔时，保险公司会评估入侵方式、受损系统，以及交易所在私钥、钱包访问和交易确认方面是否遵守安全程序。

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