Апеляційний суд Парижа відхилив скарги Meta щодо виплат медіа — TimesLIVE

Апеляційний суд Парижа відхилив скарги Meta Platforms на тимчасові заходи, які французький антимонопольний регулятор запровадив у спорі компанії з медіаорганізаціями щодо суміжних прав. Як повідомляє TimesLIVE, суд оголосив своє рішення у четвер.

Вимоги регулятора

У липні французький орган із захисту конкуренції зобов’язав Meta відновити переговори з медіагрупами. Компанія також має надати видавцям інформацію про доходи своїх соціальних платформ і використання захищеного контенту, а також не погіршувати спосіб відображення матеріалів преси.

Meta оскаржила ці тимчасові заходи в серпні, але апеляційний суд не підтримав її позицію. У заяві суду йдеться, що практика компанії, зокрема методи визначення сум виплат видавцям за суміжні права, може становити зловживання домінуючим становищем, заборонене законодавством ЄС і Франції про конкуренцію.

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Спір про виплати видавцям

Право ЄС дозволяє друкованим медіа вимагати оплату за цифрове використання їхніх матеріалів. Попередня угода між Meta та асоціаціями преси щодо розміру таких виплат завершилася у 2024 році. Відтоді сторони не змогли досягти нової домовленості, а французькі медіа не отримують виплат із 2025 року.

Представник Meta заявив, що компанія розчарована рішенням суду, оцінює подальші кроки, але продовжить виконувати тимчасові вимоги та вести переговори. Асоціація DVP, до якої входять Le Monde та Les Echos, привітала рішення. Її голова Жан-Марі Кавада заявив, що організація й надалі захищатиме інтереси своїх членів у регулятора та під час переговорів із Meta.

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