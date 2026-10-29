Paryski sąd apelacyjny oddalił skargi Meta Platforms na środki tymczasowe wprowadzone przez francuski organ antymonopolowy w sporze spółki z organizacjami medialnymi dotyczącym praw pokrewnych. Jak informuje TimesLIVE, sąd ogłosił swoją decyzję w czwartek.

Wymogi regulatora

W lipcu francuski organ ochrony konkurencji zobowiązał Meta do wznowienia negocjacji z grupami medialnymi. Spółka ma również przekazać wydawcom informacje o przychodach swoich platform społecznościowych i wykorzystaniu chronionych treści, a także nie pogarszać sposobu wyświetlania materiałów prasowych.

Meta zaskarżyła te środki tymczasowe w sierpniu, lecz sąd apelacyjny nie poparł jej stanowiska. W oświadczeniu sądu wskazano, że praktyki spółki, w szczególności metody ustalania kwot płatności dla wydawców z tytułu praw pokrewnych, mogą stanowić nadużycie pozycji dominującej, zakazane przez unijne i francuskie prawo konkurencji.

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Spór o płatności dla wydawców

Prawo UE pozwala mediom drukowanym żądać zapłaty za cyfrowe wykorzystanie ich materiałów. Poprzednie porozumienie między Meta a stowarzyszeniami prasowymi w sprawie wysokości takich płatności zakończyło się w 2024 roku. Od tego czasu strony nie zdołały osiągnąć nowego porozumienia, a francuskie media nie otrzymują płatności od 2025 roku.

Przedstawiciel Meta oświadczył, że spółka jest rozczarowana decyzją sądu, ocenia dalsze kroki, ale będzie nadal spełniać tymczasowe wymogi i prowadzić negocjacje. Stowarzyszenie DVP, do którego należą Le Monde i Les Echos, z zadowoleniem przyjęło decyzję. Jego przewodniczący Jean-Marie Cavada oświadczył, że organizacja będzie nadal bronić interesów swoich członków przed regulatorem i podczas negocjacji z Meta.

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