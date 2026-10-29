巴黎上诉法院驳回了Meta Platforms针对法国反垄断监管机构在该公司与媒体机构就邻接权发生争议时采取的临时措施所提出的上诉。据TimesLIVE报道，法院于周四宣布了这一裁决。

监管机构的要求

7月，法国竞争管理机构责令Meta恢复与媒体集团的谈判。该公司还必须向出版商提供其社交平台收入和受保护内容使用情况的信息，并且不得恶化新闻材料的展示方式。

Meta于8月对这些临时措施提出上诉，但上诉法院未支持其立场。法院声明称，该公司的做法，尤其是确定向出版商支付邻接权款项金额的方法，可能构成欧盟和法国竞争法所禁止的滥用市场支配地位。

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关于向出版商付款的争议

欧盟法律允许印刷媒体要求就其材料的数字化使用获得报酬。Meta与新闻协会此前就此类付款金额达成的协议于2024年结束。此后，双方未能达成新的协议，法国媒体自2025年以来一直未收到付款。

Meta的一名代表表示，公司对法院的裁决感到失望，正在评估后续措施，但将继续遵守临时要求并进行谈判。包括《世界报》和《回声报》在内的DVP协会欢迎这一裁决。该协会主席让-马里·卡瓦达表示，该组织将继续在监管机构面前以及在与Meta的谈判中维护其成员的利益。

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