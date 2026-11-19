GSMArena的专家们更新了智能手机单次充电续航时间的排行榜。Realme P4 Power凭借10 001毫安·时的电池容量荣登榜首。

在Active Use Score指标方面，该智能手机的活跃使用时间达到了25小时35分钟。

在通话模式下，其续航时间可达61小时。此外，该设备还支持80瓦快充。

前五名中还包括 Oppo Find X10 Pro Max、Poco X8 Pro Max 和 Oppo Find X10。所有这些机型均可提供超过 25 小时的活跃使用时间。

与此同时，iPhone 18 Pro Max仅以19小时20分钟的成绩位列第30名——比榜首机型少近6小时。

来源：GSMArena。

2026年第三季度，全球智能手机出货量同比下降20%，降至2.547亿部。

知名科技博主扎克·尼尔森（Zack Nelson），即YouTube频道JerryRigEverything的主理人，拆解了被宣传为美国产品的Trump T1智能手机。 在拆解过程中，他发现该设备的内部结构几乎与在台湾生产的HTC U24 Pro完全一致，而后者实际上是在中国制造的。通过交换主板的实验证实，这两款智能手机均可兼容对方的组件。

在尼日利亚，Infinix公司发布了游戏智能手机GT 50 Pro，该机型搭载了HydroFlow液冷系统、机械扳机键以及联发科天玑8400 Ultimate芯片。

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