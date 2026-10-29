Апелляционный суд Парижа отклонил жалобы Meta Platforms на временные меры, введённые французским антимонопольным регулятором в споре компании с медиаорганизациями о смежных правах. Как сообщает TimesLIVE, суд объявил своё решение в четверг.

Требования регулятора

В июле французский орган по защите конкуренции обязал Meta возобновить переговоры с медиагруппами. Компания также должна предоставить издателям информацию о доходах своих социальных платформ и использовании защищённого контента, а также не ухудшать способ отображения материалов прессы.

Meta обжаловала эти временные меры в августе, однако апелляционный суд не поддержал её позицию. В заявлении суда говорится, что практика компании, в частности методы определения сумм выплат издателям за смежные права, может представлять собой злоупотребление доминирующим положением, запрещённое законодательством ЕС и Франции о конкуренции.

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Спор о выплатах издателям

Право ЕС позволяет печатным медиа требовать оплату за цифровое использование их материалов. Предыдущее соглашение между Meta и ассоциациями прессы о размере таких выплат завершилось в 2024 году. С тех пор стороны не смогли достичь новой договорённости, а французские медиа не получают выплат с 2025 года.

Представитель Meta заявил, что компания разочарована решением суда, оценивает дальнейшие шаги, но продолжит выполнять временные требования и вести переговоры. Ассоциация DVP, в которую входят Le Monde и Les Echos, приветствовала решение. Её глава Жан-Мари Кавада заявил, что организация и далее будет защищать интересы своих членов у регулятора и в ходе переговоров с Meta.

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