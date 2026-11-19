Выход GTA 6 вдохновил геймеров на создание необычного мини-бизнеса. Теперь желающие могут заплатить за возможность посмотреть, как кто-то другой проходит легендарную игру.

«Приглашаю посмотреть, как я играю в GTA 6», — говорится в одном из объявлений.

Стоимость просмотра начинается от 10 гривен и достигает 100 гривен. При этом одни геймеры устанавливают цену за один час, а другие предлагают смотреть игру без ограничений по времени.

Некоторые авторы объявлений даже предусмотрели специальные скидки для отдельных категорий посетителей. В частности, один из геймеров обещает скидку 10% детям в возрасте до шести лет, а другой предлагает 50% скидку для военных.

Большинство предложений не содержат особых условий, однако есть и исключения. Некоторые игроки заранее предупреждают, что самостоятельно будут решать, как проходить игру, а зрителям разрешат только наблюдать и комментировать.

«Приглашаю вас посмотреть, как я играю в GTA 6. Предупреждаю: вы сможете только наблюдать и комментировать мои действия, предлагать решения той или иной ситуации, но играть не дам, не ждите. Если будете просить поиграть, цену повышу», — говорится в одном из объявлений.

Необычные предложения уже стали поводом для появления мемов в сети. Пользователи шутят о стоимости такого досуга, отмечая, что цены на просмотр чужой игры не такие уж и высокие.

«Цены просто божественные», — говорится в одном из сообщений.

Соответствующие объявления уже появились на платформе по продаже товаров и услуг, а цены на такое развлечение существенно различаются.

Украина заняла последнее место среди европейских стран в рейтинге доступности Grand Theft Auto VI. Чтобы приобрести базовую версию долгожданной игры, украинскому работнику придется отработать более 31 часа. Для сравнения: жителю Люксембурга, возглавившему рейтинг, достаточно всего полутора часов работы.

В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic, разделив первое место в рейтинге самых высокооцененных игр в истории с The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1997 году.

Читай нас в