Rheinmetall opracowuje bojowe roboty humanoidalne
Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall opracowuje humanoidalne roboty bojowe. Firma planuje zaprezentować pierwsze egzemplarze w ciągu najbliższych 15–18 miesięcy.
„Pierwsze prototypy klasy wojskowej powinny pojawić się stosunkowo szybko, być może za 15–18 miesięcy” – oświadczył dyrektor generalny Rheinmetall Armin Papperger.
Jak dodał, Rheinmetall obecnie aktywnie inwestuje w ten obszar. W szczególności firma pracuje nad stworzeniem górnej części tułowia takiego robota.
Zaznaczył również, że zapewnienie funkcjonalności takich systemów wymaga wysokiego poziomu rozwoju sztucznej inteligencji, aby wyposażyć roboty w wystarczające zdolności poznawcze do komunikacji i interakcji z ludźmi.
Papperger nie sprecyzował, jakie konkretnie zadania wojskowe mógłby wykonywać taki prototyp robota firmy Rheinmetall. Jego przypuszczenie, że pierwsze prototypy zostaną prawdopodobnie zaprezentowane nie wcześniej niż w 2028 roku, wskazuje, że roboty te raczej nie będą gotowe do rzeczywistego zastosowania bojowego przed latami 30. XXI wieku.
Obecnie nad rozwojem robotów humanoidalnych pracują różne firmy technologiczne, a szczególnie znaczący postęp osiągnięto w ciągu ostatnich dwóch lat.
Źródło: Hartpunkt
Przypomnijmy, że Chiny przygotowują roboty humanoidalne do ewentualnego wykorzystania w walkach.
Ministerstwo Obrony planuje integrację systemów przeciwlotniczych w jedną sieć oraz wykorzystanie zrobotyzowanych wieżyczek.
Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują naziemne kompleksy zrobotyzowane do stawiania zapór.