Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall opracowuje humanoidalne roboty bojowe. Firma planuje zaprezentować pierwsze egzemplarze w ciągu najbliższych 15–18 miesięcy.

„Pierwsze prototypy klasy wojskowej powinny pojawić się stosunkowo szybko, być może za 15–18 miesięcy” – oświadczył dyrektor generalny Rheinmetall Armin Papperger.

Jak dodał, Rheinmetall obecnie aktywnie inwestuje w ten obszar. W szczególności firma pracuje nad stworzeniem górnej części tułowia takiego robota.

Zaznaczył również, że zapewnienie funkcjonalności takich systemów wymaga wysokiego poziomu rozwoju sztucznej inteligencji, aby wyposażyć roboty w wystarczające zdolności poznawcze do komunikacji i interakcji z ludźmi.

Papperger nie sprecyzował, jakie konkretnie zadania wojskowe mógłby wykonywać taki prototyp robota firmy Rheinmetall. Jego przypuszczenie, że pierwsze prototypy zostaną prawdopodobnie zaprezentowane nie wcześniej niż w 2028 roku, wskazuje, że roboty te raczej nie będą gotowe do rzeczywistego zastosowania bojowego przed latami 30. XXI wieku.

Obecnie nad rozwojem robotów humanoidalnych pracują różne firmy technologiczne, a szczególnie znaczący postęp osiągnięto w ciągu ostatnich dwóch lat.

Źródło: Hartpunkt

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