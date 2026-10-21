Українські військові застосовують наземні роботизовані комплекси для встановлення загороджень

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Сили оборони України продемонстрували процес встановлення фортифікаційних загороджень на фронті за допомогою колісного наземного роботизованого комплексу (НРК). Застосування наземних дронів дозволяє здійснювати потенційно небезпечні інженерні роботи на відкритій місцевості без безпосереднього ризику для життя військовослужбовців.

Для виконання завдань колісну платформу оснастили спеціальним похилим каркасом із масивною бухтою дроту. Завдяки цій модифікації бійці 16-ї окремої бригади підтримки встановлюють бар'єри в автоматизованому режимі, поки оператор керує платформою з безпечної відстані.

На сьогодні Україна утримує світове лідерство у сфері бойового застосування НРК. За наведеними даними, у підрозділах Третього армійського корпусу наземні дрони вже працюють у складі повноцінних підрозділів, закриваючи до 80% потреб піхоти та виконуючи близько 90% евакуацій важкопоранених бійців із переднього краю.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ.

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