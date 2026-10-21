Російський FPV-дрон атакував евакуаційне авто на Донеччині

0:00 / 0:00

На Донеччині російські військові атакували FPV-дроном броньований автомобіль гуманітарної місії «Проліска». Волонтери саме прямували по маломобільних людей, яких планували евакуювати до Краматорська.

Члени екіпажу встигли покинути автомобіль буквально за секунду до влучання. Усі волонтери залишилися живими.

Атака сталася о 14:50 на трасі з Олександрівки до Краматорська, поблизу села Очеретине. Російський безпілотник був оснащений кумулятивним протитанковим боєприпасом, який пробив броньовану капсулу автомобіля та спричинив пожежу всередині.

Волонтерів попередили про небезпеку місцеві жителі. Побачивши безпілотник, перехожі почали відбігати від автомобіля та подавати сигнали. Старший групи зорієнтувався й наказав негайно зупинитися.

Усі члени екіпажу вибігли з машини за секунду до її ураження та, завдяки цьому, залишилися живими, — розповів Каплин.

До атаки команда вже евакуювала 18 маломобільних, важкохворих і поранених людей зі Слов’янська та Краматорська до проміжного пункту.

Знищений автомобіль місія отримала від уряду Швейцарії лише два місяці тому. За цей час він допоміг евакуювати понад 500 жителів Донеччини та доставляти гуманітарні вантажі до прифронтових районів.

За словами Каплина, від початку повномасштабного вторгнення це вже 120-та російська атака на працівників, транспорт, офіси або склади гуманітарної місії «Проліска».

Про це повідомив керівник місії Євген Каплин.

На Запоріжжі російський FPV-дрон убив подружжя в цивільному авто.

Увечері 20 жовтня російські війська атакували муніципальний автобус у Запоріжжі FPV-дроном. Безпілотник влучив у дах транспортного засобу та пошкодив його. За попередньою інформацією, одна людина дістала травми.

Читай нас у