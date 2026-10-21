Российский FPV-дрон атаковал эвакуационный автомобиль в Донецкой области

В Донецкой области российские военные атаковали с помощью FPV-дрона бронированный автомобиль гуманитарной миссии «Пролиска». Волонтеры как раз везли людей с ограниченными возможностями, которых планировали эвакуировать в Краматорск.

Члены экипажа успели покинуть автомобиль буквально за секунду до попадания. Все волонтеры остались живы.

Атака произошла в 14:50 на трассе из Александровки в Краматорск, недалеко от села Очеретино. Российский беспилотник был оснащен кумулятивным противотанковым боеприпасом, который пробил бронированную капсулу автомобиля и вызвал пожар внутри.

О опасности волонтеров предупредили местные жители. Увидев беспилотник, прохожие начали убегать от автомобиля и подавать сигналы. Старший группы сориентировался и приказал немедленно остановиться.

Все члены экипажа выбежали из машины за секунду до её поражения и, благодаря этому, остались живы, — рассказал Каплин.

До атаки команда уже эвакуировала 18 маломобильных, тяжелобольных и раненых людей из Славянска и Краматорска в промежуточный пункт.

Уничтоженный автомобиль миссия получила от правительства Швейцарии всего два месяца назад. За это время он помог эвакуировать более 500 жителей Донецкой области и доставлять гуманитарные грузы в прифронтовые районы.

По словам Каплина, с начала полномасштабного вторжения это уже 120-я российская атака на сотрудников, транспорт, офисы или склады гуманитарной миссии «Пролиска».

Об этом сообщил руководитель миссии Евгений Каплин.

В Запорожье российский FPV-дрон убил супружескую пару в гражданском автомобиле.

Вечером 20 октября российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. Беспилотник попал в крышу транспортного средства и повредил его. По предварительной информации, один человек получил травмы.

Читай нас в