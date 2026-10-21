Украина потеряла дроны на сумму более $1 млн из-за ограничений Starshield – NYT

Украинские военные потеряли беспилотники на сумму более 1 миллиона долларов и были вынуждены почти на три суток приостановить боевые операции из-за внезапных ограничений в работе спутниковой системы Starshield.

Причиной сбоев стало установление компанией SpaceX ограничения скорости, после превышения которого терминалы теряли связь. Об изменениях украинскую сторону не предупредили, что привело к падению тяжелых ударных дронов и затруднило работу дронов-перехватчиков против вражеских беспилотников. Украинские чиновники предполагают связь этих ограничений с позицией администрации президента США Дональда Трампа относительно ударов по российским НПЗ.

Об этом пишет The New York Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничения работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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