Во Львове спасли мужчину, получившего ожоги 50 % тела в результате атаки «Шахеда»

Во Львове врачам удалось спасти 43-летнего киевлянина Владимира, получившего ожоги примерно 50 % поверхности тела в результате российского удара по цистерне в Одесской области.

Мужчина находился в критическом состоянии. Почти месяц он провёл в палате интенсивной терапии, а около недели нуждался в искусственной вентиляции лёгких.

Трагедия произошла 11 августа, когда Владимир вместе с женой и двумя детьми возвращался с отдыха. Из-за воздушной тревоги движение по мосту перекрыли. Мужчина вышел из автомобиля и подошел к водителю грузовика, чтобы узнать о возможном объезде. В этот момент российский дрон-камикадзе попал в цистерну.

Это было очень неожиданно, потому что вообще не было слышно. То есть я видел, когда он уже находился в 30 метрах от земли, и казалось, что он вообще летит на меня, — рассказал Владимир.

В результате удара двое человек погибли на месте, ещё трое, в том числе Владимир, получили ранения.

Сначала мужчину доставили в больницу в Одессе, а на следующий день перевезли во Львов — в Центр термической травмы и пластической хирургии Больницы Святого Луки.

Больше всего пострадали руки и ноги мужчины, а также голова и часть туловища. Из-за сильного отека обожженные ткани начали сдавливать сосуды и нервы, нарушая кровообращение. Чтобы спасти конечности, хирурги провели декомпрессионные некротомии — рассекли ткани, сдавливавшие руки и ноги, — и удалили омертвевшие участки.

Впоследствии врачи временно закрывали раны на участках с поверхностными ожогами кожей свиньи и рыбы. После этого постепенно удаляли некротические ткани и пересаживали пациенту его собственную кожу на руки и ноги.

На пятый день после травмы состояние Владимира начало ухудшаться. Из-за обширных ожогов возникли осложнения, мужчине назначили интенсивную антибактериальную терапию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На ИВЛ он пробыл около недели.

У этого пациента была прямая угроза жизни. Раньше такие больные не выживали. Но благодаря слаженной работе анестезиологов и хирургов, правильной тактике лечения и интенсивной терапии пациент идет на поправку, — рассказал анестезиолог-реаниматолог Больницы Святого Луки Роман Сарабаха.

Сейчас пересаженная кожа хорошо приживается, а раны постепенно заживают. Владимир уже проходит физиотерапию, его состояние улучшается.

Источник: Первое медицинское объединение Львова.

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