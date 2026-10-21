在利沃夫，一名在“沙赫德”袭击中全身50%面积烧伤的男子获救

在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅男子弗拉基米尔，他因俄军对敖德萨州一处储油罐的袭击，导致全身约50%的皮肤面积烧伤。

该男子曾一度处于危重状态。他在重症监护室住了近一个月，并接受了约一周的机械通气治疗。

这起悲剧发生在8月11日，当时弗拉基米尔正与妻子和两个孩子一起从度假地返程。 由于空袭警报，大桥交通被封锁。该男子下车后走向卡车司机，询问是否有绕行路线。就在此时，一架俄罗斯自杀式无人机击中了油罐车。

“这完全出乎意料，因为根本听不到任何声响。也就是说，我看到它时，它离地面只有30米左右，而且看起来好像正朝我飞来，”弗拉基米尔说道。

爆炸导致两人当场死亡，另有三人（包括弗拉基米尔）受伤。

起初，这名男子被送往敖德萨的医院，次日又被转送至利沃夫——圣卢卡医院的热伤与整形外科中心。

他的手脚、头部以及部分躯干受创最重。由于严重水肿，烧伤组织开始压迫血管和神经，导致血液循环受阻。 为了挽救四肢，外科医生进行了减压坏死组织切除术——切开压迫手脚的组织——并切除了坏死部位。

随后，医生们用猪皮和鱼皮暂时覆盖了表浅烧伤部位的伤口。此后，他们逐步切除坏死组织，并为患者的手脚移植了自体皮肤。

受伤后的第五天，弗拉基米尔的病情开始恶化。由于大面积烧伤引发了并发症，医生对他进行了强力抗菌治疗，并将其连接到人工呼吸机上。 他在呼吸机上维持了约一周。

该患者的生命曾面临直接威胁。过去，此类患者往往无法存活。 但得益于麻醉科医生和外科医生的通力协作、正确的治疗策略以及强化治疗，患者正在康复中，”圣卢卡医院的麻醉与重症监护科医生罗曼·萨拉巴哈说道。

目前，移植的皮肤已良好存活，伤口正在逐渐愈合。弗拉基米尔已开始接受物理治疗，病情正在好转。

来源：利沃夫第一医疗联合体。

俄罗斯连续第二天袭击了基辅的一座桥梁——《卫报》。

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