在乌克兰基辅，俄罗斯袭击造成15人受伤，其中8人住院治疗。基辅市长维塔利·克利奇科在夜间袭击后表示，此次袭击发生在美国特使史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡会见弗拉基米尔·普京后不久，据《黎明报》报道。

基辅遇袭后果

克利奇科表示，袭击破坏了南桥附近的地铁基础设施，导致首都各区域之间的交通受到限制。乌克兰空军当晚警告称，有更多弹道导弹正向基辅方向飞行，并呼吁居民留在避难所内。

与此同时，作为侵略国的俄罗斯，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，有630架无人机被发射至该地区方向，其中163架据称正飞往俄罗斯首都。他表示，大多数无人机被拦截，两人受伤。

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克里姆林宫关于谈判的声明

俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，莫斯科原则上准备在11月中旬恢复由乌克兰和美国参与的三方谈判。他称，克里姆林宫希望谈判重点关注战后安全问题。

维特科夫在奥斯陆会见乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基后抵达俄罗斯。乌沙科夫称，这名美国特使向普京介绍了基辅和欧洲国家立场的新方面，但克里姆林宫认为这些提议内容不够充分。

美国总统唐纳德·特朗普在维特科夫与普京会谈后表示，各方比以往任何时候都更接近结束战争。消息人士称，圣彼得堡的会晤持续了三小时。

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