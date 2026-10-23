В Киеве, в Украине, в результате российского удара пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко после ночной атаки, произошедшей вскоре после встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает Dawn.

Последствия атаки на Киев

По словам Кличко, удары повредили инфраструктуру метро возле Южного моста, из-за чего было ограничено движение между частями столицы. Воздушные силы Украины ночью предупредили о движении дополнительных баллистических ракет в направлении Киева и призвали жителей оставаться в укрытиях.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин в России — государстве-агрессоре — заявил, что в направлении региона было запущено 630 беспилотников, 163 из которых якобы направлялись к российской столице. По его словам, большинство дронов было перехвачено, а два человека получили ранения.

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Заявление Кремля о переговорах

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о принципиальной готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины и США в середине ноября. По его словам, Кремль хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на послевоенной безопасности.

Уиткофф прибыл в Россию после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Ушаков сообщил, что американский посланник проинформировал Путина о новых аспектах подходов Киева и европейских стран, однако в Кремле считают эти предложения недостаточно содержательными.

Президент США Дональд Трамп после переговоров Уиткоффа с Путиным заявил, что стороны находятся ближе всего к завершению войны. По данным источника, встреча в Санкт-Петербурге длилась три часа.

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