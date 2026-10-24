Украина уничтожает дроны с помощью F-16, но это ускоряет износ самолетов, — Defense Express

Украина всё активнее задействует истребители F-16 для уничтожения российских беспилотников, в частности реактивных, на фоне дефицита ракет для ПВО и ограниченных возможностей дронов-перехватчиков. Однако такая тактика ускоряет износ самолетов и увеличивает потребность в техническом обслуживании. Поэтому Украине необходимо не только увеличивать запасы боеприпасов и количество истребителей, но и расширять мощности для их ремонта.

Эксперты напомнили, что Дания оперативно передала Украине 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек M61A1 Vulcan, которыми оснащены истребители F-16. Эти пушки используются, в частности, для уничтожения российских беспилотников.

По оценке аналитиков, применение бортовых пушек истребителей является одним из самых эффективных способов противодействия российским реактивным дронам.

По разным оценкам, для поражения одной воздушной цели требуется в среднем около 150 выстрелов. В то же время Россия продолжает атаковать Украину реактивными беспилотниками и наращивает их производство — по оценкам, до более чем 3000 единиц в месяц.

В таких условиях Украине ежедневно требуются тысячи боеприпасов для бортовых пушек F-16.

В Defense Express также обратили внимание на экономическую целесообразность такого способа перехвата.

«Ориентировочная стоимость одного боеприпаса составляет примерно 30 долларов. Таким образом, сбивание дрона стоимостью от $40 000 до $300 000 в зависимости от типа двигателя, партии и модификации может обойтись в $4500, что является достаточно рентабельным», — считают аналитики.

Несмотря на эффективность такого подхода, интенсивное использование F-16 для перехвата беспилотников увеличивает налет самолетов и ускоряет наступление сроков планового технического обслуживания.

По данным Defense Express, по состоянию на начало октября более двух десятков украинских F-16 уже находились на ремонте и техническом обслуживании в бельгийской компании Sabena Aerospace Engineering.

Эта компания получила от США контракт на сумму 235 млн долларов на обслуживание истребителей F-16, используемых иностранными вооруженными силами, до 2029 года.

В соответствии с сервисными требованиями, плановое обслуживание F-16 должно проводиться каждые 300 часов налета.

Однако, как отмечают эксперты, нынешние возможности Sabena Aerospace Engineering ограничены. Компания готова обслуживать лишь четыре истребителя в месяц, хотя планирует увеличить этот показатель до шести.

«Учитывая такие темпы, немало украинских F-16 в Бельгии простаивают, а количество истребителей, которым потребуется обслуживание, вскоре может превысить количество отремонтированных машин. Следовательно, существует неотложная потребность в дополнительных ремонтных мощностях, поэтому президент Украины уже предлагал партнерам перенести большую часть работ по техническому обслуживанию этих самолетов на территорию нашего государства», — пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что увеличение количества истребителей и поставки боеприпасов не решат проблему полностью без ускорения ремонта и технического обслуживания самолетов. Если темпы обслуживания останутся низкими, количество самолетов, ожидающих ремонта, может и дальше расти.

Перенос большей части ремонтных работ на территорию Украины, который президент уже предлагал партнерам, мог бы помочь расширить сервисные возможности и сократить простои истребителей.

Еще одним следствием активного использования F-16 для защиты украинского неба является ограничение их наступательного потенциала.

По словам аналитиков, привлечение истребителей к комплексной системе противовоздушной обороны означает, что их возможности для выполнения наступательных задач используются в меньшей степени. Кроме того, обновленная программа подготовки украинских пилотов предусматривает больший акцент на противодействии воздушным целям.

«Таким образом, отдав полное предпочтение ПВО при использовании F-16, Украине следует не только нарастить парк истребителей, но и решить вопрос об ускорении ремонта и обслуживания боевых самолетов этого типа», — подытожили аналитики Defense Express.

Об этом пишут эксперты Defense Express.

В ночь на 24 октября Силы противовоздушной обороны Украины сбили 101 из 126 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали страну. Среди перехваченных дронов было 50 реактивных беспилотников типа Shahed.

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