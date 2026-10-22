Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий

Протягом дня російські війська понад 50 разів обстріляли територію Дніпропетровщини. Для атак вони використовували безпілотники, артилерію та авіабомби. У Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджені приватні будинки. У Солонянській громаді Дніпровського району після удару виникла пожежа.

Найбільше повідомлень про пошкодження надійшло з Нікопольського району. Російські війська атакували Марганецьку, Покровську, Мирівську, Томаківську та Червоногригорівську громади. Там пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Унаслідок атак є загиблий і поранений.

Один чоловік загинув, ще один — у важкому стані

За інформацією обласної влади, внаслідок російських ударів загинула одна людина. Ще одного постраждалого, 51-річного чоловіка, у важкому стані доправили до лікарні.

Інформація про загиблого та пораненого надійшла на тлі атак на громади Нікопольського району. Водночас обласна влада повідомила про пошкодження цивільних об’єктів у кількох районах області.

Де ще зафіксували наслідки ударів

У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську й Апостолівську громади. Інформацію про наслідки цих ударів оприлюднила обласна військова адміністрація. У Синельниківському районі під обстріл потрапила Раївська громада. Там пошкоджені приватні будинки.

Також пожежа виникла в місті П’ятихатки Кам’янського району. Інформації про додаткові руйнування чи постраждалих у цьому населеному пункті в повідомленні не наведено. Отже, протягом дня російські війська атакували громади в різних частинах Дніпропетровщини. Унаслідок ударів є загиблий і поранений, а також пошкодження житлової забудови, інфраструктури та інших цивільних об’єктів. Про наслідки ударів повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.