Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий
Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень і перебуває у важкому стані. Під ударами опинилися житлові будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та інфраструктура.
Протягом дня російські війська понад 50 разів обстріляли територію Дніпропетровщини. Для атак вони використовували безпілотники, артилерію та авіабомби. У Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджені приватні будинки. У Солонянській громаді Дніпровського району після удару виникла пожежа.
Найбільше повідомлень про пошкодження надійшло з Нікопольського району. Російські війська атакували Марганецьку, Покровську, Мирівську, Томаківську та Червоногригорівську громади. Там пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Унаслідок атак є загиблий і поранений.
Один чоловік загинув, ще один — у важкому стані
За інформацією обласної влади, внаслідок російських ударів загинула одна людина. Ще одного постраждалого, 51-річного чоловіка, у важкому стані доправили до лікарні.
Інформація про загиблого та пораненого надійшла на тлі атак на громади Нікопольського району. Водночас обласна влада повідомила про пошкодження цивільних об’єктів у кількох районах області.
Де ще зафіксували наслідки ударів
У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську й Апостолівську громади. Інформацію про наслідки цих ударів оприлюднила обласна військова адміністрація. У Синельниківському районі під обстріл потрапила Раївська громада. Там пошкоджені приватні будинки.
Також пожежа виникла в місті П’ятихатки Кам’янського району. Інформації про додаткові руйнування чи постраждалих у цьому населеному пункті в повідомленні не наведено. Отже, протягом дня російські війська атакували громади в різних частинах Дніпропетровщини. Унаслідок ударів є загиблий і поранений, а також пошкодження житлової забудови, інфраструктури та інших цивільних об’єктів. Про наслідки ударів повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.