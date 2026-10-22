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Россияне более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области, есть погибший

UA.NEWS 22 Октября 2026 21:16
Россияне более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области, есть погибший

В течение дня российские войска более 50 раз обстреляли пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

 

В течение дня российские войска более 50 раз обстреляли территорию Днепропетровской области. Для атак они использовали беспилотники, артиллерию и авиабомбы. В Днепре в результате российских атак повреждены частные дома. В Солонянской общине Днепровского района после удара возник пожар.

Больше всего сообщений о повреждениях поступило из Никопольского района. Российские войска атаковали Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Томаковскую и Червоногригоровскую общины. Там повреждены многоквартирный и частные дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и объекты инфраструктуры. В результате атак есть погибший и раненый.

Один человек погиб, ещё один — в тяжёлом состоянии

По информации областных властей, в результате российских ударов погиб один человек. Еще одного пострадавшего, 51-летнего мужчину, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Информация о погибшем и раненом поступила на фоне атак на населённые пункты Никопольского района. В то же время областные власти сообщили о повреждении гражданских объектов в нескольких районах области.

Где еще зафиксировали последствия ударов

В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую и Апостоловскую общины. Информацию о последствиях этих ударов обнародовала областная военная администрация. В Синельниковском районе под обстрел попала Раевская община. Там повреждены частные дома.

Также пожар возник в городе Пятихатки Каменского района. Информации о дополнительных разрушениях или пострадавших в этом населенном пункте в сообщении не приводится. Таким образом, в течение дня российские войска атаковали общины в разных частях Днепропетровской области. В результате ударов есть погибший и раненый, а также повреждения жилой застройки, инфраструктуры и других гражданских объектов. О последствиях ударов сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Российские войска с вечера 21 октября более 20 раз атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, возник пожар. Пострадавших нет.
 
В течение дня российские войска совершили более 50 атак по четырём районам Днепропетровской области, применив беспилотники, артиллерию и ракеты. 
 
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