В Киевской области российские дроны повредили дома и автомобили, есть раненый

В Бучанском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников повреждены частные дома и автомобили. Ранения получил 59-летний местный житель, у которого диагностированы травма ноги и акубаротравма — повреждение, вызванное воздействием взрывной волны. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, а информацию о последствиях атаки уточняют.

Российские войска атаковали беспилотниками Бучанский район Киевской области. По его словам, попадания зафиксировали на открытой местности недалеко от местного магазина. Взрывная волна повредила частные дома вблизи места удара. Также пострадали автомобили, которые в это время двигались по шоссе.

В результате атаки ранения получил 59-летний местный житель. Мужчина получил травму ноги и акубаротравму — повреждение, возникающее из-за сильного звука или резкого изменения давления во время взрыва.

На месте работают экстренные службы

После атаки к работе были привлечены спасательные и другие экстренные службы. Они работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и последствия удара.

По предварительной информации, повреждения зафиксированы в жилом секторе и среди автомобилей, находившихся на дороге во время атаки. Сведения о масштабах разрушений и состоянии пострадавшего уточняются.

Местные власти обещают предоставить дополнительную информацию после завершения первоочередных работ служб. На данный момент известно об одном раненом и поврежденных частных домах и автомобилях в Бучанском районе Киевской области. О последствиях удара сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

После трёх волн баллистических ударов России по Киеву в ночь на 22 октября к ликвидации последствий атаки были привлечены более 400 спасателей и полицейских. Пожары уже потушены, однако работы на местах попаданий продолжаются.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей. Пожары и разрушения зафиксированы в шести районах столицы.

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