Российские войска почти 70 раз нанесли удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Под обстрелами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

Российские войска за сутки почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область. О последствиях обстрелов сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. «Один человек погиб, 11 ранены», — написал он в своем Telegram-канале.

Наиболее серьезные последствия понесла Днепр. В результате российских ударов в городе повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, частные дома и автомобили. Один человек погиб, еще восемь пострадавших находятся в больнице.

В Подгороднянской общине пострадали трое человек

Российские войска также атаковали Подгороднянскую общину Днепровского района. Там ранения получили двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет и 55-летняя женщина.

По информации ОВА, они будут лечиться амбулаторно, то есть без госпитализации.

В Никопольском районе повреждены дома и грузовики

В Никопольском районе российские войска наносили удары по Никополю, а также по Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской и Мозолевской общинам.

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, частные дома и грузовые автомобили. Информации о количестве поврежденных объектов в сообщении ОВА нет.

Под ударом оказались также Криворожье и Синельниковский район

Российские войска атаковали и Криворожский район. Под удар попали Карповская и Грушевская общины. Там повреждена инфраструктура. В Синельниковском районе россияне наносили удары по Покровской общине. Других подробностей о последствиях атаки в сообщении областной военной администрации не приводится.

В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжа в Telegram-канале.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

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