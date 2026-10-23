За неделю силы обороны уничтожили более 2,2 тысячи российских дронов

По данным Генштаба, российские войска использовали беспилотники нескольких типов. Среди них — Shahed-131/136/238, «Пародия» и «Гербера». Всего за семь суток украинские военные сбили 2282 из 2597 запущенных дронов. Это более 87% от их общего количества — то есть почти девять из десяти беспилотников.

В Генеральном штабе пояснили, что российские войска постоянно меняют тактику воздушных атак. Они прокладывают новые маршруты, меняют высоту полёта и одновременно запускают ударные дроны и ложные цели. Так Россия пытается запутать украинскую противовоздушную оборону и перегрузить её массированными атаками.

Как украинские военные отражают атаки

Для защиты неба Силы обороны используют различные средства. К отражению атак привлекают боевую авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторов беспилотных систем. Каждое из этих направлений помогает обнаруживать воздушные цели и противодействовать им. Благодаря совместной работе украинские военные за неделю обезвредили более двух тысяч российских беспилотников.

В то же время в Генштабе отмечают, что Россия продолжает совершенствовать способы применения дронов. Поэтому украинская сторона также усиливает противовоздушную оборону и совершенствует методы обнаружения и перехвата воздушных целей.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности

В Генеральном штабе напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в ближайшее укрытие. Также военные просят не публиковать фото и видео работы украинской противовоздушной обороны. Такие материалы могут раскрыть места расположения средств ПВО и особенности их работы. Это может помочь российским войскам корректировать дальнейшие атаки.

Генеральный штаб подчеркивает, что защита украинского неба продолжается. Силы обороны продолжают усиливать противовоздушную оборону и искать способы более эффективно выявлять и перехватывать российские беспилотники. О результатах работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен ещё 13.

В северной части Купянска Харьковской области остаются несколько десятков российских военных, которые продолжают оказывать организованное сопротивление. Силы обороны Украины работают над тем, чтобы лишить противника возможности проводить ротацию и перебрасывать подкрепление в город. В то же время заявления россиян о якобы захвате Голубовки и Шевченково не соответствуют действительности.