Россиянин, воюющий на стороне Украины, призвал оккупантов сдаться в плен

Никита с позывным «Зергут», гражданин России, воюющий на стороне Украины в составе «Сибирского батальона» Главного управления разведки, обратился к российским военным. Он призвал их не выполнять приказы командования, сдаваться в плен или присоединяться к подразделениям, воюющим на стороне Украины.

По словам бойца, часть российских военнослужащих уже начинает понимать, что на самом деле происходит на войне и как к ним относится их командование.

По словам бойца, часть российских военных уже осознает, что происходит на войне и как к ним относится собственное командование. Он отметил, что солдаты начинают понимать: дело не только в официально провозглашенных причинах войны, но и в том, что их не воспринимают как людей.

«Саботируйте приказы вашего командования. Сдавайтесь в плен. Все. Иначе вы все равно погибнете. Да, другого пути нет. Ну, либо записывайтесь в РДК или другие батальоны, которые будут воевать на стороне Украины», — сказал Зергут.

Он также заявил, что в российской армии уже есть значительное количество дезертиров. По мнению бойца, для российских военных переход на сторону Украины или сдача в плен — это возможность сохранить жизнь.

«Мы всегда рады принять таких солдат. По крайней мере, это шанс выжить, сохранить свою жизнь. Это точно», – добавил он.

Об этом он сказал в интервью на канале «Знаем 24».

На фронте за сутки произошло 181 боевое столкновение, больше всего — на Константиновском направлении.

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен еще 13.

Силы обороны Украины 22 октября и в ночь на 23 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей — места хранения и запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления российских войск.

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