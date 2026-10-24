Российские войска нанесли удар по инфраструктуре Запорожья, есть раненые

Днём 24 октября российские войска атаковали инфраструктуру Запорожья. В результате удара есть раненые. После российской атаки в городе также перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС.

«Враг атаковал объект инфраструктуры Запорожья. По предварительным данным, ранены два человека. Повреждены автомобили», — говорится в сообщении.

Движение через ДнепроГЭС полностью перекрыто

Также Семикин сообщил, что сейчас полностью перекрыто движение через плотину ДнепроГЭС.



«Объехать можно через Арковый мост, остров Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского. О возобновлении движения сообщим отдельно», — добавил глава ОГА.

Об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.



Враг за сутки 934 раза атаковал Запорожскую область: семеро раненых.

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи Малых Щербаков и Щербаков в Запорожской области.

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