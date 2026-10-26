Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре должна состояться трехсторонняя встреча Украины, США и России, государства-агрессора. Ее целью должно стать возобновление приостановленного переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом сообщает The Guardian.

Позиция Украины

По словам Зеленского, Украина готова к разговору. Территориальные вопросы, по его мнению, следует рассматривать на уровне лидеров, тогда как другими темами должны заниматься технические группы.

Президент также заявил, что Киев не будет обсуждать на трехсторонней встрече ограничения для Вооруженных сил Украины или принудительный нейтралитет после войны. Он вновь высказался за встречу с Владимиром Путиным, поскольку считает его единственным человеком в России, способным принимать ключевые решения относительно завершения войны.

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Атаки и противовоздушная оборона

Зеленский сообщил, что в течение недели российские войска применили против Украины около 1 600 управляемых авиационных бомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, а также почти 2 300 ударных беспилотников. Он призвал западных партнеров ускорить поставки перехватчиков для противовоздушной обороны.

По словам президента, США полностью восстановили предупреждения о вероятных российских ударах баллистическими ракетами, важные для украинской ПВО. После встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Осло Зеленский также заявил, что спутниковый интернет Starshield от SpaceX снова работает.

Зеленский неоднократно заявлял, что Украина может прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру либо если США разрешат использовать Starshield над территорией России для выявления мест запуска баллистических ракет или передадут Украине системы Patriot.

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