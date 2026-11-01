Оккупанты не могут соотнести свои карты с реальной линией фронта — Трегубов

Российские военные запутались в собственных заявлениях о якобы захваченных украинских населенных пунктах. Из-за предыдущих ложных сообщений им приходится отображать на своих картах продвижение, которого на самом деле нет.

По словам Трегубова, реальную ситуацию на фронте можно увидеть на карте DeepState. Зато российские карты часто не соответствуют действительности, ведь оккупанты вынуждены учитывать собственные предыдущие заявления о захвате украинских территорий.

Пресс-секретарь пояснил, что российская пропаганда сама создала для себя проблему. Когда оккупанты объявляют о взятии того или иного города, им приходится и в дальнейшем показывать его под своим контролем. Отказываться от предыдущих заявлений они не спешат, поэтому пытаются изображать дальнейшее продвижение так, будто украинские населенные пункты уже давно остались позади.

В качестве примера Трегубов привел Купянск. Россияне ранее заявляли, что якобы захватили город, и до сих пор не отказались от этой версии. Поэтому на их картах Купянск уже должен быть обозначен как оккупированный, а российские войска якобы должны продвигаться дальше. «Если они говорят, что Купянск ими взят и они не отказываются от этой концепции, то нужно как-то рисовать карту, где Купянск уже взят, а значит, они продвигаются куда-то дальше», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, из-за этого возникают абсурдные ситуации: населенные пункты, до которых российские военные иногда добираются лишь небольшими группами, на их картах могут оказываться далеко за линией фронта — якобы в глубоком тылу.

Трегубов подчеркнул, что российские заявления о захвате территорий не следует воспринимать как подтверждение реального контроля над ними. Фактическую ситуацию нужно оценивать по данным с фронта и независимым картам, а не по сообщениям российской пропаганды. Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По состоянию на 1 ноября 2026 года общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 590 270 военнослужащих. Только за последние сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли ещё 2100 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц российской техники и почти тысячу беспилотников.

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В ночь на 31 октября Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Предприятие входит в состав российского военно-промышленного комплекса и производит твёрдое ракетное топливо.

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