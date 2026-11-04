В пригороде Одессы возросло число пострадавших в результате удара российских войск по складам

В результате вражеской атаки на торговые складские помещения по производству обуви в пригороде Одессы пострадали два человека: 38-летняя женщина и 65-летний мужчина, которого госпитализировали с множественными травмами.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате обстрела на территории предприятия возникли пожары, а также были уничтожены два автомобиля.

Источник: Олег Кипер в Telegram.

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты энергетики и коммерческая недвижимость, в частности торговый центр «Семья», здание которого получило серьезные повреждения.

Россия повредила энергетический объект в Одессе.

В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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