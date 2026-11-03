На Рівненщині російський удар пошкодив АЗС, є постраждалий

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У Сарненському районі Рівненської області внаслідок російського удару пошкоджено автозаправну станцію. На території АЗС виникла пожежа, загорілися обладнання та автомобіль. Одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

«АЗС постраждала на Сарненщині внаслідок чергового ворожого удару», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Олександра Коваля, займання обладнання та автомобіля на території автозаправної станції вдалося ліквідувати.

Унаслідок удару постраждав чоловік. Його доправили до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби. Обставини та наслідки російської атаки уточнюються.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 31 людини. Ще майже 50 осіб наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуки людей, які могли постраждати внаслідок атаки, тривають.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила масований удар по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши за ніч 17 балістичних і 59 крилатих ракет, а також 289 ударних безпілотників. Глава держави наголосив, що особливо показовим є те, що атака відбулася в день американських виборів до Конгресу — 3 листопада.

У ніч проти 3 листопада російські війська зосередили основні зусилля на ударах по критичній та енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія заявила про атаку на ТЕС у трьох областях України та портову інфраструктуру Одещини.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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