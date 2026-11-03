在罗夫诺州，俄罗斯的袭击导致一座加油站受损，有一人受伤

在里夫内州萨尔内区，一座加油站因俄罗斯的袭击而受损。加油站内发生火灾，设备及一辆汽车起火。一名男子伤势中等，已被送往医院救治。

“萨尔内地区的一座加油站因又一次敌方袭击而受损，”通报中写道。

据亚历山大·科瓦尔称，加油站内设备和车辆的火势已被扑灭。

一名男子在袭击中受伤，伤势为中度，已被送往医疗机构救治。

目前，所有相关部门正在事发现场开展工作。俄罗斯袭击的具体情况及后果正在进一步核实中。

里夫内州军事行政局局长亚历山大·科瓦尔在Facebook上通报了这一消息。

俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦萨的袭击造成的死亡人数已升至31人。另有近50人目前仍被列为失踪。对可能在袭击中遇难人员的搜寻工作仍在继续。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯对乌克兰能源基础设施发动了大规模打击，一夜之间使用了17枚弹道导弹、59枚巡航导弹以及289架攻击型无人机。 这位国家元首强调，此次袭击发生在美国国会选举日——11月3日这一事实尤为耐人寻味。

11月3日凌晨，俄军将主要火力集中在乌克兰的关键基础设施和能源基础设施上。乌克兰武装部队空军发言人尤里·伊格纳特通报了这一情况。

俄罗斯宣称袭击了乌克兰三个地区的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施。

需要指出的是，俄罗斯曾动用导弹和无人机对乌克兰发动大规模袭击。

此前有消息称，俄罗斯已出动图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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