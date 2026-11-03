В Ровенской области в результате российского удара пострадала АЗС, есть пострадавший

В Сарненском районе Ровенской области в результате российского удара была повреждена автозаправочная станция. На территории АЗС возник пожар, загорелись оборудование и автомобиль. Один мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

«АЗС пострадала в Сарненском районе в результате очередного вражеского удара», — говорится в сообщении.

По информации Александра Коваля, возгорание оборудования и автомобиля на территории автозаправочной станции удалось ликвидировать.

В результате удара пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы. Обстоятельства и последствия российской атаки уточняются.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Facebook.

Число погибших в результате российского удара по Комышувасе Запорожской области возросло до 31 человека. Еще почти 50 человек пока числятся пропавшими без вести. Поиски людей, которые могли пострадать в результате атаки, продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив за ночь 17 баллистических и 59 крылатых ракет, а также 289 ударных беспилотников. Глава государства подчеркнул, что особенно показательно то, что атака произошла в день американских выборов в Конгресс — 3 ноября.

В ночь на 3 ноября российские войска сосредоточили основные усилия на ударах по критической и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия заявила об атаке на ТЭС в трёх областях Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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