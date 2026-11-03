W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna

W rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzona została stacja benzynowa. Na terenie stacji wybuchł pożar, który strawił sprzęt i samochód. Jeden mężczyzna trafił do szpitala w stanie średnio ciężkim.

„Stacja benzynowa w rejonie Sarny ucierpiała w wyniku kolejnego ataku wroga” – czytamy w komunikacie.

Według informacji Aleksandra Kowala udało się ugasić pożar sprzętu i samochodu na terenie stacji benzynowej.

W wyniku ataku ranny został mężczyzna. Został przewieziony do placówki medycznej w stanie średnio ciężkim.

Obecnie na miejscu zdarzenia działają wszystkie odpowiednie służby. Okoliczności i skutki rosyjskiego ataku są wyjaśniane.

Informację tę przekazał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Równie Aleksander Kowal.

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuvasę w obwodzie zaporoskim wzrosła do 31 osób. Prawie 50 osób jest obecnie uznanych za zaginione. Trwają poszukiwania osób, które mogły ucierpieć w wyniku ataku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja przeprowadziła masowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, wykorzystując w ciągu nocy 17 pocisków balistycznych i 59 pocisków manewrujących, a także 289 dronów bojowych. Głowa państwa podkreśliła, że szczególnie wymowne jest to, iż atak miał miejsce w dniu amerykańskich wyborów do Kongresu – 3 listopada.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska skoncentrowały swoje wysiłki na atakach na infrastrukturę krytyczną i energetyczną Ukrainy. Poinformował o tym rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Rosja ogłosiła atak na elektrownie cieplne w trzech obwodach Ukrainy oraz na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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