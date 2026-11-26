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У Росії під слідством опинилися екскомандувачі військ протиповітряної оборони та протиракетної оборони з 2018 по 2023 рік після того, як 235-й гарнізонний військовий суд заарештував заступника головкому ПКС РФ з озброєння генерал-полковника Юрія Грехова за обвинуваченням в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. У 2023 він очолював війська ППО.

Грехов, який командував військами ППО з 2018 по 2021 рік і продовжував займатися цим напрямом на посаді заступника головкому ПКС, своєї провини не визнав, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про арешт.

Після підвищення Грехова війська ППО очолив Андрій Дьомін, який звільнився у 2023 році; за даними судової бази, у серпні 2025 року до Реутовського гарнізонного суду надходила справа проти нього про шахрайство в особливо великому розмірі, але вже у вересні провадження припинили через закінчення строків давності, а у травні 2025 року Балашихинський міський суд відмовився прийняти позов Міноборони РФ проти повного тезки Дьоміна через наявність рішення або ухвали про припинення провадження. Сам Дьомін заперечив наявність кримінальної справи в Реутові та відмовився від подальших коментарів, пославшись на угоду про конфіденційність, тоді як після нього війська ППО очолив Андрій Семенов, чия рання публічна згадка на цій посаді датована квітнем 2024 року.

Джерело: Агентство.

У РФ заарештували заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил з озброєння Юрія Грехова. Генерал-полковника підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Раніше у Петербурзі заарештували командира військово-морської бази Балтійського флоту.

У Москві заарештували начальника управління навчально-матеріальної бази Головного управління бойової підготовки Збройних сил РФ генерал-майора Сергія Нікітушкина. Він є учасником так званої «СВО».

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