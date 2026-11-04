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Видео: В оккупированном Крыму продлили школьные каникулы из-за масштабного отключения электроэнергии

UA NEWS 04 Ноября 2026 19:52
Видео: В оккупированном Крыму продлили школьные каникулы из-за масштабного отключения электроэнергии

Обучение в школах оккупированного Крыма не возобновится как минимум до понедельника. Такое решение объявили оккупационные власти из-за массовых перебоев с электроснабжением.

Отключения электричества начались накануне и охватили Симферополь, Севастополь, Алушту, Евпаторию, Саки и Феодосию.

Из-за отключения электричества также возникли проблемы с водоснабжением и работой электротранспорта. Оккупационные власти пытаются ввести графики отключений, однако пока не могут обеспечить их соблюдение.

После атак на энергетические объекты в ночь на 3 ноября в оккупированном Севастополе возник острый дефицит электроэнергии. Оккупационные власти заявили о новой аварии на энергосетях.

Напомним, в Крыму не действуют графики отключений света из-за дефицита электроэнергии.

На территории оккупированного Крыма ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе электроснабжение будет осуществляться по графику «2 через 6» — свет будут подавать на два часа, после чего его будут отключать на шесть.

Напомним, что в Крыму ограничили подачу воды и электричества после атаки — The Guardian.

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