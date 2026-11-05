Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на большую поддержку Киева со стороны США, если демократы по итогам промежуточных выборов в следующем году получат контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, сообщает NDTV World.

Зеленский отметил, что благодарен и Республиканской партии США, однако демократы, по его словам, четко высказываются в поддержку Украины и предоставления ей помощи. Он также обратил внимание, что демократы говорят о восстановлении связи между Соединенными Штатами и Европой.

Помощь Украине

Президент выразил надежду, что в Конгрессе возникнет баланс сил, который будет способствовать увеличению поддержки Украины. По его мнению, сильная финансовая или военная помощь со стороны США могла бы повлиять на президента государства-агрессора России Владимира Путина.

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Зеленский также упомянул о сложных отношениях с президентом США Дональдом Трампом. В частности, после встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года украинского президента обвинили в неблагодарности за американскую помощь.

Переговоры и Starlink

Американские трехсторонние переговоры с участием Украины и России должны возобновиться на следующей неделе после многомесячного перерыва. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что 10–11 ноября в Абу-Даби должны встретиться делегации Украины и России для обсуждения завершения войны против Украины, послевоенных договоренностей в сфере безопасности и деэскалации.

Отдельно Зеленский поблагодарил SpaceX за обеспечение связи через спутниковую систему Starlink, одновременно заявив, что Украине не нравится позиция Илона Маска по поводу войны. Он также сказал, что Starlink и военная версия сети Starshield, которые используют для задач ударных и противовоздушных дронов, возобновили работу на уровне, который был до введения ограничений.

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