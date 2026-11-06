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Наземные подразделения Сил обороны впервые выполнили более 30 тысяч миссий за месяц

UA NEWS 06 Ноября 2026 16:19
Наземные подразделения Сил обороны впервые выполнили более 30 тысяч миссий за месяц

В октябре Силы обороны Украины впервые выполнили более 30 тысяч логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК). Всего за месяц было зарегистрировано 31 398 таких задач.

Все миссии наземных роботов были внесены в боевую систему DELTA и проверены специалистами Brave1.

За первые десять месяцев года количество задач, выполненных наземными роботами, выросло более чем в 4 раза: с 7 511 в январе до 31 398 в октябре.

НРК выполняют разнообразные задачи. На самых опасных участках фронта наземные дроны вместо военных могут доставлять боеприпасы, еду и воду. Они также эвакуируют раненых.

Источник: Минобороны.

Украинские военные в октябре поразили не менее 30 стратегических объектов в России.

В октябре украинские дроны привели к отмене более 30 тысяч авиарейсов в России.

 

 

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