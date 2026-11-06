Siły Obronne po raz pierwszy wykonały ponad 30 tysięcy misji lądowych w ciągu miesiąca

W październiku Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy zrealizowały ponad 30 tysięcy misji logistycznych i ewakuacyjnych przy pomocy naziemnych kompleksów robotycznych (NRK). Łącznie w ciągu miesiąca odnotowano 31 398 takich zadań.

Wszystkie misje robotów naziemnych zostały wprowadzone do systemu bojowego DELTA i zweryfikowane przez specjalistów z firmy Brave1.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy roku liczba zadań wykonanych przez roboty naziemne wzrosła ponad czterokrotnie: z 7 511 w styczniu do 31 398 w październiku.

NRK wykonują różnorodne zadania. Na najbardziej niebezpiecznych odcinkach frontu drony naziemne mogą dostarczać amunicję, żywność i wodę zamiast żołnierzy. Zajmują się również ewakuacją rannych.

Źródło: Ministerstwo Obrony.

W październiku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.

W październiku ukraińskie drony spowodowały odwołanie ponad 30 tysięcy lotów w Rosji.

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