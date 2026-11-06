Наземні роботи Сил оборони вперше виконали понад 30 тисяч місій за місяць

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У жовтні Сили оборони України вперше виконали понад 30 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК). Загалом за місяць зафіксували 31 398 таких завдань.

Усі місії наземних роботів внесли до бойової системи DELTA та перевірили фахівці Brave1.

Впродовж перших десяти місяців року кількість завдань, виконаних наземними роботами, зросла у понад 4 рази: з 7 511 у січні до 31 398 в жовтні.

НРК виконують різноманітні завдання. На найнебезпечніших ділянках фронту наземні дрони замість військових можуть доставляти боєприпаси, їжу та воду. Вони також евакуюють поранених.

Джерело: Міноборони.

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