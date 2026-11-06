Страх перед новой мобилизацией в России достиг самого высокого уровня за три года

Граждане России всё больше опасаются, что диктатор Владимир Путин в ближайшее время объявит всеобщую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Согласно исследованию, мобилизации опасаются 58% россиян. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года. Абсолютный рекорд страха перед принудительной отправкой на фронт социологи зафиксировали осенью 2022 года, когда Кремль объявил мобилизацию 300 тысяч человек. К февралю 2024 года опасения повторного призыва в российском обществе сократились почти вдвое — о таком сценарии говорили 34% опрошенных. Однако за последние два года этот показатель снова вырос на 15 процентных пунктов.

В то же время поддержка возможной мобилизации среди россиян упала до исторического минимума. Необходимой её считают лишь 9% респондентов. Для сравнения: в сентябре 2023 года такого мнения придерживались 11%, а в августе 2022 года — 18%.

Больше всего поддерживают мобилизацию жители сел (9%), а также люди без высшего и среднего профессионального образования (10%). Чаще всего опасаются нового призыва молодежь (35%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (46%), и люди, получающие информацию с YouTube (47%).

Еще летом 2026 года западные спецслужбы предполагали, что Владимир Путин может объявить мобилизацию сразу после сентябрьских парламентских выборов в России. Подобные опасения высказывали и некоторые европейские политики, в частности президент Чехии Петр Павел.

Косвенными признаками подготовки к такому сценарию называли ужесточение ограничений для призывников срочной службы, фактическую отмену медицинских ограничений для желающих подписать контракт с Минобороны РФ, а также рекордный рост потерь российской армии на фронте.

Несмотря на эти прогнозы, полномасштабную мобилизацию в России не объявили. В то же время в сентябре–октябре юристы фиксировали резкое увеличение случаев принудительного призыва мужчин в армию по так называемому «пензенскому сценарию».

По этой схеме в облавах участвуют полицейские, сотрудники Росгвардии и работники военкоматов. Мужчин останавливают на улицах якобы за незначительные правонарушения, после чего доставляют в военкоматы или воинские части. Там их с помощью обмана, уговоров или угроз заставляют подписывать контракты.

Осенью 2026 года количество таких случаев возросло, а их география расширилась. Жалобы на принудительный призыв в армию поступали уже из 33 регионов России и аннексированного Крыма, сообщало издание «Верстка» со ссылкой на несколько правозащитных проектов.

Особенно масштабными облавы стали в Омской области, однако отдельные случаи также фиксировались в регионах от Республики Карелия до Приморского края. В конце октября подобные случаи зафиксировали даже в Москве: там разыскивали как молодых мужчин для отправки на срочную службу, так и граждан старшего возраста, которых пытались заставить подписать контракт.