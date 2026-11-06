Спецназовцы зачистили вражеские позиции на территории России и изъяли документы противника

Операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

В ходе операции спецназовцы ликвидировали личный состав противника, а также захватили важные военные документы и средства связи врага. Видео боевых действий опубликовало Командование ССО ВСУ.

Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ.

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