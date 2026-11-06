俄罗斯民众越来越担心，独裁者弗拉基米尔·普京将在近期宣布全面动员，以继续对乌克兰的战争。

一项调查显示，58%的俄罗斯人担心会被征召入伍。这是自2023年9月以来的最高比例。 社会学家记录到的对被强制派往前线的恐惧达到历史最高峰是在2022年秋季，当时克里姆林宫宣布动员30万人。 截至2024年2月，俄罗斯社会对再次被征召入伍的担忧已减少近一半——34%的受访者曾提及这种可能性。然而，在过去两年间，这一比例又上升了15个百分点。

与此同时，俄罗斯民众对可能再次动员的支持率已跌至历史最低点。 仅有9%的受访者认为动员是必要的。相比之下，2023年9月持此观点的比例为11%，2022年8月则为18%。

支持动员力度最大的是农村居民（9%），以及没有接受过高等教育和中等职业教育的人（10%）。 最担心新一轮征兵的群体是年轻人（35%）、认为国家正走向错误道路的人（46%）以及从YouTube获取信息的人（47%）。

早在2026年夏天，西方情报机构就推测，弗拉基米尔·普京可能在俄罗斯9月议会选举结束后立即宣布动员。一些欧洲政界人士也表达了类似的担忧，特别是捷克总统彼得·帕维尔。

被视为为此类情景做准备的间接迹象包括：加强对服现役新兵的限制、实际上取消了希望与俄罗斯国防部签订合同者的体检限制，以及俄军在前线的伤亡人数创下历史新高。

尽管有这些预测，俄罗斯并未宣布全面动员。与此同时，9月至10月期间，法律界人士记录到，根据所谓的“奔萨方案”强行征召男性的案例急剧增加。

按照这一模式，警察、俄罗斯国民卫队成员以及征兵办公室工作人员都会参与抓捕行动。 这些男性在街头以涉嫌轻微违法行为为由被拦截，随后被带往征兵办公室或军事单位。在那里，他们被通过欺骗、劝说或威胁等手段强迫签署服役合同。

2026年秋季，此类事件数量激增，且发生范围进一步扩大。 据《维尔斯塔》援引多个维权项目报道，俄罗斯33个地区及被吞并的克里米亚均已收到关于强制征兵的投诉。

在鄂木斯克州，大规模抓捕行动尤为猖獗，但从卡累利阿共和国到滨海边疆区的各地区也记录到了零星案例。 10月底，甚至在莫斯科也记录到了此类事件：当地不仅搜寻年轻男子以送其服兵役，还试图强迫年龄较大的公民签署服役合同。