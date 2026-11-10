在Yandex数据中心遭到攻击后，俄罗斯的机器人网络迅速恢复了运行

针对俄罗斯公司“Yandex”数据中心的攻击仅导致俄罗斯机器人网络的活动短暂减少。短短几天后，宣传性帖子的数量就超过了此前水平。

据乌克兰国家安全与国防委员会下属反虚假信息中心代理主任阿纳伊特·霍佩里亚称，面向国外受众的网络约在12小时后恢复活跃，而面向乌克兰受众的部分则在两天后恢复。

具体而言，10月9日记录到2231条来自可疑账号的消息，10月10日为4585条，10月11日则达到4711条。这一数字甚至超过了首次空袭前的水平。

网络安全中心推测，机器人网络运营商可能动用了备用算力，或迅速将基础设施迁移至其他服务器。

美国公司Cloudflare也记录到了类似的情况：当通过Yandex Cloud的恶意流量消失后，该流量随后又从相同的技术源头出现，只不过是通过其他俄罗斯主机服务商。

来源：Glavkom

在遭遇乌克兰无人机的一系列袭击后，俄罗斯公司“Yandex”将其全部三台超级计算机（“利亚普诺夫”、“加卢什金”和“切尔沃宁基斯”）迁移到了新的计算中心。 该公司新闻处表示，设备在袭击中未受损。

10月10日深夜，无人机袭击了位于俄罗斯弗拉基米尔州的“Yandex”数据中心。该公司证实该数据中心已完全停运，导致该国数十项数字服务出现大规模中断。

俄罗斯科技公司Yandex表示，由于无人机袭击，其位于俄罗斯弗拉基米尔州的数据中心已完全停止运行。据该公司称，此次袭击导致其基础设施受损。

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