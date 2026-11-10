Російські ботмережі шкидко відновили роботу після ударів по датацентрах Яндексу

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Удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили лише короткочасне скорочення активності російських ботмереж. Уже за кілька днів кількість пропагандистських повідомлень перевищила попередні показники.

За словами виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Анаїт Хоперії, мережі, орієнтовані на іноземну аудиторію, відновили активність приблизно за 12 годин, а український сегмент — за дві доби.

Зокрема, 9 жовтня зафіксували 2231 повідомлення від підозрілих акаунтів, 10 жовтня — 4585, а 11 жовтня — 4711. Це навіть перевищило рівень, який був до першого удару.

У ЦПД припускають, що оператори ботмереж використовували резервні потужності або швидко переносили інфраструктуру на інші сервери.

Подібну картину зафіксувала й американська компанія Cloudflare: після зникнення шкідливого трафіку через Yandex Cloud він згодом з’явився з тих самих технічних джерел, але вже через інші російські хостинги.

Джерело: Главком

Російська компанія «Яндекс» перевезла всі три свої суперкомп'ютери («Ляпунов», «Галушкин» та «Червоненкис») на нові обчислювальні майданчики після серії атак українських дронів. У пресслужбі компанії стверджують, що обладнання під час ударів не зазнало ушкоджень.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Яндекс заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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