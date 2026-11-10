Ataki na centra danych rosyjskiej firmy „Yandex” spowodowały jedynie krótkotrwałe zmniejszenie aktywności rosyjskich sieci botów. Już po kilku dniach liczba propagandowych wiadomości przekroczyła poprzednie wskaźniki.

Według pełniącej obowiązki szefowej Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Anahit Hoperia, sieci skierowane do odbiorców zagranicznych wznowiły działalność po około 12 godzinach, a segment ukraiński – po dwóch dobach.

W szczególności 9 października odnotowano 2231 wpisów z podejrzanych kont, 10 października – 4585, a 11 października – 4711. Liczba ta przekroczyła nawet poziom sprzed pierwszego ataku.

W Centrum Reagowania na Cyberzagrożenia (CPD) przypuszcza się, że operatorzy sieci botów wykorzystywali rezerwowe moce obliczeniowe lub szybko przenosili infrastrukturę na inne serwery.

Podobną sytuację odnotowała również amerykańska firma Cloudflare: po zniknięciu złośliwego ruchu z serwisu Yandex Cloud pojawił się on później z tych samych źródeł technicznych, ale już za pośrednictwem innych rosyjskich dostawców usług hostingowych.

Źródło: Glavkom

Rosyjska firma „Yandex” przeniosła wszystkie trzy swoje superkomputery („Liapunow”, „Galuszkin” i „Czerwonenkis”) do nowych centrów obliczeniowych po serii ataków ukraińskich dronów. W biurze prasowym firmy twierdzą, że sprzęt nie uległ uszkodzeniom podczas ataków.

W nocy z 10 na 11 października drony zaatakowały centrum danych „Yandexu” w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Firma potwierdziła całkowite wstrzymanie jego działania, co spowodowało w kraju zakłócenia na dużą skalę w funkcjonowaniu dziesiątek usług cyfrowych.

Rosyjska firma technologiczna Yandex oświadczyła, że w wyniku ataku dronów całkowicie wstrzymała działanie swojego centrum danych w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Według firmy atak spowodował uszkodzenia jej infrastruktury.

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