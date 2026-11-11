Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy od początku listopada straty rosyjskich sił zbrojnych w zabitych i rannych przekroczyły 26 tysięcy osób.

W resortcie zaznaczono, że codziennie okupanci tracą ponad 2 tysiące ludzi.

Ukraińscy obrońcy osiągają takie wyniki dzięki działaniom artylerii, operatorów dronów, oddziałów szturmowych i innych sił na froncie.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały na froncie rosyjskiego okupanta Konstantina Zarubina, który wcześniej uprawiał hokej na trawie. Był mistrzem IX Zimowej Spartakiady Uczniów Rosji.

W obwodzie donieckim ukraińscy żołnierze zlikwidowali 48-letniego obywatela Indonezji Taufika Muhammada, który walczył po stronie rosyjskich sił okupacyjnych. Mężczyzna podpisał roczny kontrakt, ale zginął podczas swojej pierwszej bitwy. Według danych ukraińskiego wywiadu rosyjscy rekruterzy mogli zwabić go obietnicami „łatwego zarobku”.

Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały rosyjskiego okupanta Pawła Batušewa. Zginął on 11 października 2026 roku, walcząc przeciwko Ukrainie.

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