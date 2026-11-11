Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rozmowy Rosji na temat gwarancji bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego z prawdziwym dążeniem do pokoju.

Według niego przez dziesięciolecia Moskwa regularnie wywoływała wojny lub stosowała siłę militarną wobec innych państw, dlatego jej deklaracje dotyczące własnego bezpieczeństwa budzą wątpliwości.

Zełenski uważa, że Kreml dąży do zachowania możliwości ingerowania w sprawy innych krajów, swobodnego stosowania siły oraz uniemożliwienia wspierania wolności w samej Rosji.

Stwierdził również, że Putin stara się utrzymać osobistą władzę i przekazać kolejnym pokoleniom imperialistyczne poglądy.

Źródło: Wołodymyr Zełenski