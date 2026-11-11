Zelenski wyjaśnił, do czego tak naprawdę dąży Rosja pod pozorem gwarancji bezpieczeństwa
Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rozmowy Rosji na temat gwarancji bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego z prawdziwym dążeniem do pokoju.
Według niego przez dziesięciolecia Moskwa regularnie wywoływała wojny lub stosowała siłę militarną wobec innych państw, dlatego jej deklaracje dotyczące własnego bezpieczeństwa budzą wątpliwości.
Zełenski uważa, że Kreml dąży do zachowania możliwości ingerowania w sprawy innych krajów, swobodnego stosowania siły oraz uniemożliwienia wspierania wolności w samej Rosji.
Stwierdził również, że Putin stara się utrzymać osobistą władzę i przekazać kolejnym pokoleniom imperialistyczne poglądy.
Źródło: Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z królem, księciem koronnym i premier Danii spotkał się z przedstawicielami około 70 duńskich przedsiębiorstw. Podczas spotkania strony omówiły rozszerzenie współpracy w dziedzinie obronności i gospodarki, w szczególności wspólną produkcję morskich dronów, sprzętu radarowego oraz komponentów do przyszłego systemu Freyja.
11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Był pierwszym głową państwa zagranicznego, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.
Zełenski zażartował, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Jak powiedział, w Danii są „o wiele lepsi sąsiedzi”.