Зеленський обговорив у Данії виробництво морських дронів, радарів та системи Freyja

Президент України Володимир Зеленський спільно з королем, кронпринцом та прем'єр-міністеркою Данії зустрівся з представниками близько 70 данських компаній. Під час заходу сторони обговорили розширення оборонної та економічної співпраці, зокрема спільне виготовлення морських безпілотників, радіолокаційного обладнання та компонентів для майбутньої системи Freyja.

Окрім військових технологій, учасники зустрічі розглянули проєкти у сферах логістики та зеленої енергетики. Глава держави відзначив внесок підприємств, які працюють в Україні десятиліттями попри повномасштабну війну, та підкреслив готовність данського бізнесу збільшувати обсяги інвестицій в українську економіку.

Одним із напрямів співпраці залишається оборонна промисловість. Зокрема, під час зустрічі йшлося про морські безпілотні системи, радіолокаційне обладнання та елементи майбутньої системи Freyja. Водночас президент не уточнив, які саме компоненти планують виготовляти за участі данських підприємств та на якому етапі перебувають відповідні проєкти.

Джерело: Пресслужба Президента України.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада звернувся до депутатів данського парламенту Фолькетингу. Він став першим главою іноземної держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.

Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».

Раніше Зеленський прибув до Данії та анонсував новий пакет допомоги для оборони України.

Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада.

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