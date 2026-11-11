Zelenski omówił w Danii kwestię produkcji dronów morskich, radarów oraz systemu Freyja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z królem, księciem koronnym i premier Danii spotkał się z przedstawicielami około 70 duńskich przedsiębiorstw. Podczas spotkania strony omówiły rozszerzenie współpracy w dziedzinie obronności i gospodarki, w szczególności wspólną produkcję bezzałogowych statków morskich, sprzętu radarowego oraz komponentów do przyszłego systemu Freyja.

Oprócz technologii wojskowych uczestnicy spotkania omówili projekty w dziedzinie logistyki i zielonej energetyki. Głowa państwa doceniła wkład przedsiębiorstw, które od dziesięcioleci działają na Ukrainie pomimo trwającej wojny na pełną skalę, oraz podkreśliła gotowość duńskiego biznesu do zwiększenia inwestycji w ukraińską gospodarkę.

Jednym z kierunków współpracy pozostaje przemysł obronny. W szczególności podczas spotkania poruszono kwestie morskich systemów bezzałogowych, sprzętu radiolokacyjnego oraz elementów przyszłego systemu Freyja. Jednocześnie prezydent nie sprecyzował, jakie konkretnie komponenty planuje się produkować przy udziale duńskich przedsiębiorstw oraz na jakim etapie znajdują się odpowiednie projekty.

Źródło: Biuro prasowe prezydenta Ukrainy.

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Był pierwszym głową państwa zagranicznego, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.

Zełenski zażartował, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Według niego w Danii są „znacznie lepsi sąsiedzi”.

Wcześniej Zełenski przybył do Danii i ogłosił nowy pakiet pomocy dla obrony Ukrainy.

Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas negocjacji w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego podsumowującego pierwszy dzień konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada.

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