乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与丹麦国王、王储及总理共同会见了约70家丹麦企业的代表。 在此次活动中，双方讨论了扩大国防和经济合作的问题，特别是共同制造海上无人机、雷达设备以及未来弗雷亚（Freyja）系统的组件。

除军事技术外，与会者还探讨了物流和绿色能源领域的项目。 国家元首高度评价了那些尽管面临全面战争，仍数十年来在乌克兰持续运营的企业所作出的贡献，并强调丹麦商界愿意增加对乌克兰经济的投资。

国防工业仍是双方合作的重要领域之一。 具体而言，会谈中讨论了海上无人系统、雷达设备以及未来“弗蕾雅”系统的组成部分。不过，总统并未明确说明计划在丹麦企业的参与下生产哪些具体部件，相关项目目前处于哪个阶段。

来源：乌克兰总统新闻处。

11月11日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向丹麦议会福尔克廷的议员们发表了讲话。他成为首位在丹麦议会主会议厅讲台上发表演讲的外国元首。

泽连斯基开玩笑说，今天唯一值得遗憾的是乌克兰和丹麦之间没有共同边界。据他所说，丹麦的“邻居要好得多”。

此前，泽连斯基抵达丹麦，并宣布了一项针对乌克兰国防的新援助方案。

泽连斯基明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的主要任务。

回顾一下，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行首日磋商结果的汇报。

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